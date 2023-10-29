دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024

- المنصة العالمية تتيح لقادة المدن مساحة رحبة لتبادل الأفكار والمعرفة ودعم المواهب ومنحها الفرصة لإعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل.لطيفة بنت محمد: - دبي تواصل مسيرتها الريادية وجهودها في بناء اقتصاد إبداعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.- استضافة المنتدى تُجسِّد رؤى محمد بن راشد الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز دولي حضاري للتبادل الثقافي.- المنتدى يعمل على توحيد الجهود العالمية لتعزيز جودة حياة المجتمعات وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية.

أنّ هذه الاستضافة تُرسِّخ مكانة دبي وجهةً ثقافية عالمية، وتُمكنِّها من مواصلة جهودها في بناء اقتصاد إبداعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وقالت سموها " تُجسِّد استضافة دبي لمنتدى المدن الثقافية العالمي لعام 2024، الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، الهادفة إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقىً للمواهب، حيث تؤكد الاستضافة على ثراء مشهد دبي الإبداعي ومكانتها الثقافية على الخارطة...

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