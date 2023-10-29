«بديلاً لقوارب الهجرة».. السلطات البريطانية تحذر من التأشيرات التعليمية

حذرت سلطات الهجرة البريطانية، الجامعات في بلادها من ارتفاع عدد الطلبة الأجانب الذين يطلبون اللجوء خلال الأشهر الأولى من وصولهم لبدء الدراسة، إذ كشف مسؤولون أن التأشيرات التعليمية باتت بديلاً لقوارب الهجرة غير الشرعية.

وكشفت وثائق حكومية رسمية أن 3 آلاف طالب قدموا طلبًا للجوء السياسي إلى بريطانيا خلال عامهم الدراسي الأول، في الفترة من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، بينهم 1600 طالب من بنغلاديش، بحسب صحيفة ديلي ميل. ونصح مسؤولو الهجرة، بعض الجامعات البريطانية بعدم إتاحة فرص التعلم لأي شخص من بنغلاديش قبل التحقق من خلفيته، خاصة مع استخدام الكثيرين منهم مستندات مزورة.

وأشاروا إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من الأشخاص في غانا، للالتحاق بالجامعات البريطانية بنسبة 100%، مع استخدام حوالي 25% منهم الأوراق المزورة. وأكدت إحصائية أن معظم طلبات اللجوء جاءت من طلبة قادمين من بنغلاديش تراوحت أعمارهم بين 21 إلى 30 عامًا. headtopics.com

وقال البروفيسور آلان سميثرز من مركز التعليم وأبحاث التوظيف في جامعة باكنجهام، إن العديد من الأشخاص أصبحوا يلجأون إلى التأشيرات التعليمية بدلاً من قوارب الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا.

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