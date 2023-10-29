'الإمارات للخدمات الصحية' تحقق 100 % في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية

دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلن سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة حققت نسبة 100% في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية و100% في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية بما يساهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.

مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية لتلبية أولويات الصحة الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية وتلهم تطوير السياسات والممارسات.

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