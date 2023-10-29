إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشباب

أعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، وذلك بحضور محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومنصور لوتاه، مدير عام «دبي للثقافة» بالإنابة، ود. صلاح القاسم مستشار «دبي للثقافة»، وبلال بدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وفاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية في «دبي للثقافة».

وقررت لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الفنانين ناجي الحاي، ومرعي الحليان، ومحمد سعيد السلطي، حجب جائزة أفضل عمل متكامل، وبررت اللجنة ذلك بدعوتها لمزيد من التجويد في العمل، وأشارت إلى أن تكاملية العرض المسرحي تعتمد كلياً على عناصر تفاعل الفرجة المسرحية وحسن توظيفها لإنتاج معنى أصيل وواضح يمثل الخطاب الفني والفكري للعرض، وذلك الأمر لم يتحقق في أي عرض من عروض المسابقة، الأمر الذي دعا اللجنة لحجب الجائزة، كما قررت اللجنة كذلك حجب جائزة أفضل تأليف مسرحي، مبررة ذلك بضعف البناء العام، وسطحية المعالجة...

فيما توجت مسرحية «مؤتمر المجانين» لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون بجائزة الابتكار في الفن الأدائي، وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى عبد الله الحمادي عن المسرحية نفسها، وذلك لتعاطيه مع مفردات الفرجة بصورة معقولة، واشتغاله على تصاعد الإيقاع وانتظام العرض، وحصل الفنان إسماعيل سالم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية «محارب الضوء» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني. headtopics.com

بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة عذاري السويدي عن دورها في مسرحية «صالح للحياة» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، وفاز خالد فهد بجائزة أفضل موهبة عن دوره في مسرحية «أيام الضجيج» لفرقة مسرح دبي الأهلي، بينما حصل عبد العزيز الخميس على جائزة أفضل «مؤثرات صوتية» عن مسرحية «أبد الدهر»، وفازت مسرحية «إبرة» لجمعية دبا للثقافة والفنون بجائزة أفضل سينوغرافيا، في حين حصل الفنان خليفة الناصر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أدائه في مسرحية «صالح...

وخلصت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام باختيار النصوص المسرحية الرصينة ذات البناء السليم على مستوى الحبكة الدرامية وتكوين الشخصيات، وذلك لأهمية النص في بناء أي عرض مسرحي، وكذلك فإن على الشباب الذين يتصدون للعملية الإخراجية الاهتمام بوحدة عناصر العرض، وحسن اختيار النص المناسب وتفكيكه ودراسته؛ لتأصيل رؤية إخراجية واضحة تدعم الخطاب الفكري والفني، وعدم الخلط بين الأساليب الإخراجية دون دراية فنية واعية، كما دعت اللجنة المخرجين الشباب إلى ضرورة الاهتمام الكبير بالأداء عند الممثل باعتباره الموصل الأصيل... headtopics.com

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