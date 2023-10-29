دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024

لطيفة بنت محمد: استضافة تُرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةفازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وجاء الإعلان عن ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي لنسخة المنتدى لهذا العام، والتي استضافتها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وتعدّ «شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي» أهم شبكة تعاون دولية في وضع السياسات الخاصة بمجالات الفن والثقافة؛ حيث تُعنى الشبكة بدور الثقافة في المدن وتأسيس مراكز حضرية مستدامة، وتضمّ في عضويتها أكثر من 40 مدينة حول العالم تشكل الثقافة فيها أحد المحركات الرئيسية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أنّ هذه الاستضافة تُرسِّخ مكانة دبي وجهةً ثقافية عالمية، وتُمكّنها من مواصلة جهودها في بناء اقتصاد إبداعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وقالت: «تُجسِّد استضافة دبي للمنتدى، الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب؛ حيث تؤكد الاستضافة على ثراء... headtopics.com

وأشارت سموها إلى أهمية المنتدى كمنصة إقليمية تجمع الخبرات الثقافية والإبداعية والبحوث العالمية تحت مظلة واحدة شاملة؛ لمناقشة مستقبل الثقافة وإعادة تَصوّر وتشكيل المدن من خلال الثقافة والإبداع، إلى جانب المساهمة في توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات، وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية، مؤكدةً سموها أن الإمارة ستحرص على تنظيم المنتدى بالشكل الذي يدعم استراتيجيتها في أن تكون وجهةً عالميةً للنمو والازدهار، ومركزاً لتلاقي الثقافات وتواصل العقول إقليمياً وعالمياً.

ويضيء المنتدى العالمي في نقاشاته على المدن التي تستثمر في القطاع الثقافي والإبداعي، وتسعى لاحتضان ودعم المواهب والكفاءات، ومنحها فرصة المساهمة في إعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل، كما يتيح لقادة المدن مساحة واسعة لتبادل الأفكار والمعرفة، ووضع أجندة عالمية للتنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق مفهوم الاستدامة في الصناعات الثقافية والإبداعية. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024- المنتدى يُسلّط الضوء على مدن إبداعية تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار في القطاع الثقافي والإبداعي وتملك القدرة على استشراف المستقبل.- استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن وإرساء أسس التنمية المستدامة من أبرز أهداف المنتدى. اقرأ أكثر ⮕

«دبي للفروسية» يحدد أوزان الفرسان في سباقات القدرةأعلن نادي دبي للفروسية تحديثات تخص الوزن المسموح به لكل فارس أو فارسة للمشاركة في جميع سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد 2023-2024... اقرأ أكثر ⮕

دبي وجهة عالمية للاستمتاع بالتجارب الثقافيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

دبي تستضيف قمة «عالم هادف» للاستدامة والأعمال 7 نوفمبرتعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات... اقرأ أكثر ⮕

في غياب وزير الدفاع.. الصين تطلق منتدى بكين العسكريأطلقت الصين الأحد، منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية... اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»وقعت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» إحدى شركات«M42» - اتفاقية تعاون مع «تحدي دبي للياقة» ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕