انطلاق بطولة أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثية

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، «الطريق إلى باريس»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة في محيط استاد هزاع بن زايد، والذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأغناسيو سوريان مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبين دي لا كروز مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

ويأتي التصميم الجديد لكرة البطولة، المستوحى من المدينة، بعد تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية، وتعكس كرة «الطريق إلى باريس»، التي صنعتها شركة ويلسون بعناية فائقة، شوارع باريس النابضة بالحياة ومعالمها المتميزة، كما تضمن تكنولوجيا «ويف تريبل تريت».

وجدد عارف حمد العواني الترحيب بالفرق الـ14 المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في تقديم نسخة مثالية في مدينة العين للمرة الأولى. وأشار العواني إلى أنه من المتوقع أن تشهد المنافسات بين نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية الندية والإثارة على مدار يومين كاملين، علماً بأن اللجنة المنظمة ارتأت أن يكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في متابعة منافسات البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. headtopics.com

وقال ألكس سانشيز، المدير الإداري للاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: «نود التعبير عن سعادتنا بالتعاون مع شركة ويلسون، بتقديم تجسيد حقيقي لكرة السلة الحضرية من خلال كرة (الطريق إلى باريس)، ونحن على ثقة من أن هذه الكرة، التي تعبر عن جوهر شوارع ومعالم باريس، ستنال إعجاب وتقدير اللاعبين والمشجعين، وستدفع بالطاقة والأداء إلى مستويات لا نظير لها».180 متحدثاً في النسخة 69..

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