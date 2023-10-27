«كلاسيكو» ناري بين برشلونة والريال | صحيفة الخليج

السادسة والربع من مساء السبت، ضد ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما كان ذلك صعباً قبل أيام، ما طرح تساؤلاً إن كان ما يتم نشره هو تسريبات هدفها الحرب الإعلامية قبل «المباراة الكبيرة».

وستكون المباراة مهمة، لاسيما وأن ريال مدريد يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة، وفوز أحد الفريقين سيعني التقدم خطوة عن منافسه التقليدي. وافتقد برشلونة في المباريات الأخيرة خدمات المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، ولاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ، والمدافعين الفرنسي جول كونديه وسيرجي روبرتو.وقال تشافي إنه فوجئ بتعافيهم وتصميمهم على اللعب ضد ريال مدريد، مضيفاً في في المؤتمر الصحفي «لقد فوجئت برؤيتهم في التدريبات أيضاً».

وتابع «اللاعبون الذين استبعدناهم تقريباً ويريدون التواجد في المباراة، جميعهم يريدون اللعب. إنهم جميعاً يشعرون بحالة جيدة جداً، وسيتعين علينا الانتظار حتى السبت للحصول على قائمة الفريق».من جهته، لعب دي يونغ للمرة الأخيرة، في سبتمبر/ أيلول قبل أن يعاني من التواء في الكاحل، بينما أبعدت إصابة في الفخذ بيدري عن الملاعب منذ أغسطس/ آب الماضي. headtopics.com

ويغيب الجناح رافينيا عن الملاعب بسبب مشكلة في الفخذ منذ سبتمبر، بينما تعرّض كونديه لالتواء في الركبة أمام غرناطة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وأضاف المدرب «إذا كانوا جاهزين بنسبة 100 في المئة، سأدفع بهم، لا توجد مشكلة».

واضطر برشلونة إلى الاعتماد بشكل كبير على الشباب من أكاديمية النادي لا ماسيا، حيث سجل كل من فيرمين لوبيس ولامين جمال ومارك غويو أهدافاً مهمة. ووجه تشافي بعض النصائح للاعبين الشباب الذين قد يشاركون ضد ريال مدريد متصدر الدوري. وقال «إن وجود لاعبين من أكاديمية النادي يعد بمثابة دفعة قوية، ومن الرائع أن يكون لديك لاعبون من لا ماسيا، وهم يعرفون المنافسة، ويعرفون أهمية اللعبة، إنه أمر أساسي دائماً». headtopics.com

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