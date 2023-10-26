الإمارات أول العرب في « أبوظبي جراند سلام للجودو»

وشهد الجولة الختامية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

واكتفى منتخب الإمارات للجودو بالميداليتين البرونزيتين في وزن الخفيف والخفيف المتوسط وأول الدول العربية المشاركة والمركز الـ 19 دولياً، إلى جانب رصيد وافر من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، ويعد ما تحقق إنجازاً مقارنة بمستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب إيطاليا.

ويتواصل نشاط اتحاد الإمارات للجودو السبت بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تستضيف بطولة العالم للكاتا، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة والتي تستضيف أيضاً بطولة المحاربين القدامى. وكانت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل التي جرت على فترتين أمس قد شهدت خسارة لاعبنا أرام جريجوري في مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كيلوجراماً أمام بطل رومانيا اليكس كريت، فيما استطاع لاعبنا ظفار كوستفو من التفوق على البطل الأمريكي أسميث إيلى في وزن تحت 100 كجم، ثم فاز على الألماني أوديسيلوري جورج، لكنه خسر أمام أرمان لاعب فريق (المحايدين) للفردي، لينتقل لدور الترضية وملاقاة النمساوي فارا آرون على برونزية الوزن، لكنه خسر الفرصة الأخيرة نتيجة إصابة الكتف. headtopics.com

أما لاعبنا معروف عمر فقد افتتح مشواره في تصفيات وزن فوق 100 كجم بالفوز على بطل آيسلاندا ستيفت كارل، ما أهله لملاقاة كريباي جاليمزان (كازاخستان) وفاز عليه، ثم خسر أمام الألماني كوني لوسيني.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

طلال شفيلي يضيف البرونزية الثانية لجودو الإماراتأضاف لاعب الإمارات طلال شفيلي الميدالية البرونزية الثانية للإمارات في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو اقرأ أكثر ⮕

برونزية للإمارات في افتتاح «أبوظبي غراند سلام للجودو»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

منتخب الجودو يحرز 'البرونزية الثانية' في 'أبوظبي جراند سلام'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / أضاف منتخب الجودو الميدالية البرونزية الثانية في بطولة أبوظبي جراند سلام بعد فوز اللاعب طلال شفيلي على بطل إيطاليا اسبوزيتو أنطونيو مساء اليوم في ختام منافسات وزن 'تحت 81 كجم'، بصالة 'مبادلة أرينا'. اقرأ أكثر ⮕

نارمند يهدي الإمارات برونزية في«جراند سلام الجودو»تُوِّج لاعب منتخب الإمارات نارمند بيان (المصنف 26) ببرونزية وزن تحت 66 كجم، بعد انسحاب بطل أذربيجان جوسمان كير غيزباييف اقرأ أكثر ⮕

ختام بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو اليومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

' آسيوي الجودو' يشيد بالنجاح التنظيمي المميز لبطولة أبو ظبي 'جراند سلام'أبو ظبي في 25 أكتوبر / وام / أشاد الاتحاد الآسيوي للجودو بالنجاح التنظيمي الكبير لبطولة أبوظبي ' جراند سلام' العالمية، والمشاركة الكبيرة من نخبة أبطال العالم، بما يؤكد أهميتها قبل الجولة الأخيرة من بطولات ' جراند سلام' 2023، المقررة في اليابان خلال ديسمبر من العام الجاري، ضمن أهداف المنافسة على التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. اقرأ أكثر ⮕