منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023 تنطلق غداً في العين

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن الكرة الرسمية للبطولة، "الطريق إلى باريس"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة في محيط ستاد هزاع بن زايد، والذي حضره سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واغناسيو سوريان مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس، البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبين دي لا كروز، مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

وقال العواني: "من جديد تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها".من جانبه قال ألكس سانشيز، المدير الإداري للاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: "نود التعبير عن سعادتنا بالتعاون مع شركة ويلسون، بتقديم تجسيد حقيقي لكرة السلة الحضرية من خلال كرة "الطريق إلى باريس".

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