بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية تنطلق غداً

تنطلق يوم غد منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط ستاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، "الطريق إلى باريس"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة، والذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واغناسيو سوريان مسؤول الفعالات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبين دي لا كروز مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

يُذكر أن البطولة تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الحالي غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، والحضور مجاني، واختيار المقاعد حسب الوصول.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

العين مستعدة لاستضافتها في محيط استاد هزاع بن زايد .. غدا انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحظى بإشادة المدربين العالميين- بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحظى بإشادة المدربين العالميين. - مبادلة أرينا تستضيف النسخة الـ 15 من البطولة بين 1 و10 نوفمبر المقبل.……………………………………. اقرأ أكثر ⮕

طلال شفيلي يضيف البرونزية الثانية لجودو الإماراتأضاف لاعب الإمارات طلال شفيلي الميدالية البرونزية الثانية للإمارات في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو اقرأ أكثر ⮕

البطولة الآسيوية لقوارب 'الأوبتمست' تنطلق الأحد على كورنيش أبو ظبيأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تنطلق الأحد المقبل منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية. اقرأ أكثر ⮕

«الملك» يستقبل «الفرسان» في دوري السلةيستضيف الشارقة نظيره شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، في قمة مرتقبة تجمعهما في السابعة اقرأ أكثر ⮕

شباب الأهلي يهزم الشارقة ويعزز صدارته لدوري السلةحسم شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، القمة التي جمعته الخميس مع مضيفه الشارقة على صالة نادي الشارقة اقرأ أكثر ⮕