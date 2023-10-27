العين مستعدة لاستضافتها في محيط استاد هزاع بن زايد .. غدا انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية

تنطلق يوم غد السبت 28 أكتوبر منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط ستاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، "الطريق إلى باريس"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة في محيط ستاد هزاع بن زايد، الذي حضره سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واغناسيو سوريان مسؤول الفعالات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبن دي لا كروز مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

ويأتي التصميم الجديد لكرة البطولة، المستوحى من المدينة، بعد تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية، وتعكس كرة "الطريق إلى باريس"، التي صنعتها شركة ويلسون بعناية فائقة، شوارع باريس النابضة بالحياة ومعالمها المتميزة، حيث يعبّر التصميم عن خطوط نافذة كاتدرائية نوتردام المستديرة، وهرم اللوفر الشبيه بالألماس، والعبقرية المعمارية في مركز بومبيدو، كما تضمن تكنولوجيا Wave Triple Threat، التي تحتفظ ويلسون ببراءة اختراعها، للاعبين مستوى مثالياً من التحكم... headtopics.com

من جانبه جدد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الترحيب بالفرق الـ 14 المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في تقديم نسخة مثالية في مدينة العين للمرة الأولى. وأشار العواني إلى أنه من المتوقع أن تشهد المنافسات بين نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية الندية والإثارة على مدار يومين كاملين، علماً بأن اللجنة المنظمة ارتأت أن يكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في متابعة منافسات البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأختتم العواني قائلاً: «من جديد.. تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها».

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