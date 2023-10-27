افتتاح جامع الشيخ سلطان بن زايد في سويحان

افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس الجمعة، جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في منطقة سويحان، بمدينة العين، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة، وعدد من المسؤولين.

وأدى الشيخ هزاع والشيخ خالد والحضور، صلاة الجمعة في المسجد، إلى جانب جمع غفير من المصلين من أبناء الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان «كل معروف صدقة». وثمّن الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد، الرعاية والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه المتواصلة بضرورة الارتقاء بالمساجد والنهوض برسالتها لتؤدي دورها في المجتمع، وتساهم في عكس الصورة الحضارية لديننا الإسلامي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويتميز الجامع الذي يتسع ل 1200 مصل، بتصميم تراثي، كما أنه مجهز بكل المرافق التي تخدم المصلين، من الرجال والنساء وأصحاب الهمم، إضافة إلى سكن مخصص لإمام المسجد. وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمساجد ورعايتها، وبالدعم المتواصل الذي تحظى به. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

افتتاح جامع الشيخ سلطان بن زايد في سويحانالعين في 27 أكتوبر / وام / افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في منطقة سويحان بمدينة العين بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي المدير العام... اقرأ أكثر ⮕

هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرةسويحان في 27 أكتوبر / وام / توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مساء اليوم الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم السابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، الذي يقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية... اقرأ أكثر ⮕

هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق الجمعةبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش اقرأ أكثر ⮕

سلطان بن أحمد يطلق جائزة «تميّز» | صحيفة الخليجأعلن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة إطلاق جائزة التميز المؤسسي «تميّز» على مستوى الجهات التي يترأسها سموه اقرأ أكثر ⮕