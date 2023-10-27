افتتاح جامع الشيخ سلطان بن زايد في سويحان

العين في 27 أكتوبر / وام / افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في منطقة سويحان بمدينة العين بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة، وعدد من المسؤولين.

وثمن الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الرعاية والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات سموه المتواصلة بضرورة الارتقاء بالمساجد والنهوض برسالتها لتؤدي دورها في المجتمع وتساهم في عكس الصورة الحضارية لديننا الإسلامي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

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