كأس سلطان بن خليفة للخيل ينطلق بعد غد في مضمار الشارقة لونجين

يقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 85 جواداً مع وجود 5 جياد على الاحتياط و يتألف السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.الشوط الأول (شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 1 جياد على الاحتياط .

الشوط الخامس شوط كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان ( مقدم من شركة لونجين ) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م وجوائزه 50 ألف درهم بمشاركة 14 جواداً . الشوط السادس ( شوط لونجين كونكيست ) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق لمسافة 1700 م وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 8 جياد .

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