آيفون 15 الأغلى.. بشظايا نيزك وجمجمة كائن فضائي في إصدارات فاخرة!

الإصدارات الفاخرة تخاطب عشاق الخيال العلمي خاصة حرب النجوم والكائنات الفضائية. د.ب.أيبدو أن النسخ العادية من الهاتف الذكي الجديد آيفون 15، غير كافية لإرضاء بعض من يبحثون عن نسخ أكثر فخامة بمعايير خاصة ترضي شغفهم، إذ كشفت شركة «كافيار» عن إطلاق باقة إصدارات خاصة جديدة من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، والتي تخاطب عشاق الخيال العلمي، وخاصة حرب النجوم والكائنات الفضائية.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن باقة UFO Collection الجديدة تتألف من ثلاثة إصدارات محدودة، لافتة إلى وجود شظايا نيزك حقيقية في إصدارين من الإصدارات الجديدة. ويمتاز الإصدار Astral، الأغلى تكلفة، بجسم مصنوع من التيتانيوم مع صورة منمقة لمجرة درب التبانة مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط، وتتوسط المجرة ماسة سوداء بقطر 2 ملم، وعلى الجانب الخلفي يوجد العديد من الشظايا من المريخ والقمر ونيزك «مونيونالوستا»، والذي عثر عليه في عام 1906.

ويلفت الموديل Alien الأنظار إليه من خلال جسم مصنوع من التيتانيوم وجمجمة كائن فضائي ثلاثية الأبعاد مصنوعة من التيتانيوم أيضاً ومطلية بمادة PVD، وتم تصنيع عيون الكائن الفضائي من شظايا نيزك «مورشيسون». وأشارت «كافيار» إلى تصنيع الجانب الخلفي للإصدار Starship من التيتانيوم أيضاً، وتتطابق التجهيزات التقنية للهواتف الذكي مع موديل آيفون 15 برو، ولكن من غير المتوقع أن تدعم الإصدارات الخاصة الجديدة وظيفة الشحن اللاسلكي بسبب تصنيع الجانب الخلفي من التيتانيوم. headtopics.com

وأعلنت «كافيار» أن أسعار الإصدارات الخاصة UFO Collection الجديدة من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس تتراوح بين 7290 و9960 يورو حسب التصميم والمقاس والمساحة التخزينية. ويقتصر إنتاج الإصدار Alien على 15 نسخة فقط، والإصدار Astral على 24 وحدة، والإصدار Starship على 99 نسخة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

15 هدفاً في مباراتين بدوري كرة الصالات بينها سباعية للبطائحأسفرت مباريات الجولة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات عن فوز فريق البطائح على ضيفه مليحة في «ديربي المنطقة الوسطى» بالشارقة بنتيجة 7-2. اقرأ أكثر ⮕

تحديث أمني عاجل لهواتف آيفون وأبل تحث مستخدميها على تثبيتهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

80 جهة عارضة من 16 دولة في 'سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي'دبي في 27 أكتوبر / وام / ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة. ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي. اقرأ أكثر ⮕

تنظم الفعالية الثالثة الأحد المقبل في أبوظبي ودبي..الإمارات تواصل فعاليات حملة 'تراحم من أجل غزة' لإغاثة الشعب الفلسطيني- جهزت حتى الآن 38 ألف حزمة وجمعت 800 طن من المواد الإغاثية..أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تتواصل حملة 'تراحُم من أجل غزة' التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

مؤشر سوق دبي يقفز %2.6 بمكاسب 15 مليار درهمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕