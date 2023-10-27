سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقة

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيصأدرس بشكل يومي حالات الأسر وأتابع كل بيت لمعرفة الدخل والاحتياجاتأدعو الأهالي والمواطنين إلى لالتزام بالدين والمحافظة على سلامة مجتمعنانحن نحمي العوائل ولن نرضى لهم مد اليد للآخرين..

وأكد سموه حرصه الدائم ودراسته بشكل يومي لحالات الأسر الاجتماعية ومتابعة كل بيت لمعرفة أعداد أفرادها ومصرفها ودخلها للوصول إلى احتياجاتها، وما يتطلب التدخل لمعالجته بشكل منفرد أو من خلال المشروعات والقوانين والقرارات، الأمر الذي يوفر العيش الكريم للأسرة بطريقة مستدامة.

وأشار سموه إلى العمل على مشروعات مشابهة لمدينة خورفكان تتمثل في مبان بطوابق متعددة، قائلاً: «مثلما وزعنا المباني في مدينة كلباء سيكون لخورفكان مشروعات مشابه وستوزع على المحتاجين والمستحقين من العوائل التي قد تكون لديها مشاكل اجتماعية، فنحن لن نتركها للمصائب بل نحميهم ولن نرضى لهم مد اليد للآخرين، ليعيشوا حياة كريمة». headtopics.com

وسلم صاحب السمو حاكم الشارقة المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة سندات ملكية محلاتهم التجارية في استراحة شيص، مهنئاً إياهم ومتمنياً لهم التوفيق والبركة في الرزق. وتجول سموه في أروقة استراحة شيص ليطلع على المحلات التجارية البالغ عددها 58 محلاً، قسمت بين محلات الخضروات والفواكه، وبيع السجاد، وبيع أدوات ولوازم الرحلات، والمشاتل، والمطاعم والمقاهي، ومحلات بيع العطور والمواد الغذائية وغيرها.

وعرج سموه على المسرح الخارجي المظلل الذي يتوسط الاستراحة ويتسع لـ 80 شخصاً مع شاشة عرض بمساحة 24 مترا مربعا، ويحيط المسرح النباتات والورود ونفذ على مساحة 430 مترا مربعا. وفي ختام افتتاح الاستراحة، توقف سموه في منطقة ألعاب الأطفال التي تغطي مساحة 600 متر مربع، وتحتوي على عدد من ألعاب القفز والتسلق والتزحلق، وتتميز بأنها مظللة ويغطي أرضيتها المطاط الذي يزهو بالألوان الجاذبة ومسورة من أجل سلامة الأطفال. headtopics.com

ويعد مشروع استراحة شيص أحد المشروعات المميزة، حيث تم اختيار موقعها لتصبح مقصداً سياحياً يخدم مرتادي طريق خورفكان، وتتميز الاستراحة بالتنوع المناخي والانخفاض النسبي في درجات الحرارة بسبب ارتفاع الجبال، بالإضافة إلى مبادرات تشجير الجبال المحيطة بطريق خورفكان التي وجه بها سموه بزراعة بأشجار التين والسقب والميز واللبان العربي، مما يساهم في تخفيض درجات الحرارة.

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