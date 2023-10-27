هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

سويحان في 27 أكتوبر / وام / توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مساء اليوم الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم السابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، الذي يقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واسفرت النتائج في شوط شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز "نيلة" لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول ، وفي شوط شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم فازت بالمركز الأول " القعودة " لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1( - محليات " غير " لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وعن شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل (2) - محليات فازت بالمركز الأول "السلع" لمالكها خميس ماجد...

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هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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