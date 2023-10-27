مروان المهيري مقرراً للمؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / وافق الاتحاد البرلماني الدولي على تعيين سعادة مروان عبيد المهيري عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، "مقرراً" للمؤتمر الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان الدولي والاتحاد الأوروبي على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024 بالعاصمة أبوظبي.

وتأتي استضافة دولة الإمارات للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، واستمراراً لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية.

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