علي النعيمي: نحن بحاجة إلى أبطال للسلام وإرادة للتضحية من أجله

وأضاف في كلمة الشعبة أمام الجمعية 147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا: «نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو (العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية)، لقد ارتضينا أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام، ودعم الديمقراطية، وتبنّي الحوار نهجاً أصيلاً لحل الخلافات، ولكن ما شاهدناه في اجتماع هذه الجمعية، وما سبقها، أننا نأتي لا لكي نكون جزءاً من الحل ونتشارك ونقدم حلولاً لأزمات العالم وشعوبنا، ولكن نأتي...

وأضاف، يهمنا أن نقول ما نريد، بغضّ النظر عن نتائج ما نقول، وما نتحدث عنه، وشراكتنا تكون لتحديد مواقف ورثناها ممن سبقنا من برلمانيين من أزمات وخلافات فرّقتنا، وأسهمت في زيادة المشكلات، وأججت خطاب الكراهية، وفعّلت كل ما يفرقنا كبرلمانيين، وما يؤثر في أفعالنا، سواء على المستوى الدولي، أو الإقليمي، أو المحلي، نحن بحاجة إلى أبطال للسلام ولمن يؤمن بالسلام، نحن بحاجة إلى من لديه الإرادة الحقيقية للتضحية من أجل السلام.

وقال: «جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر، ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، دعونا نكُن دائماً جزءاً من الحل، وأدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى». headtopics.com

وأضاف نأتي هنا لنسجل مواقف، وننسى أننا نتحمل مسؤولية حقن الدماء وتحقيق العدالة والمساواة، ومسؤولية تقدم للأجيال القادمة مستقبلاً أفضل، ومشرقاً قائماً على التعايش، وفي الأزمة الأخيرة نرى خطاباً للكراهية يوظفه الدين بتفريقنا وتمزيقنا، هذا خطاب إذا انتشر علاجه سيحتاج إلى سنوات، بل إلى عقد وأكثر، ولذلك دعونا نفكر في الجيل القادم، ماذا نترك له، وماذا نورث للجيل القادم؟ نحن نتحمل مسؤولية أن نكون صناع السلام.

وأكد أن على أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، أن يلتزموا به، نحن نشاهد الآن خطابات لا تتوافق أبداً مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا ميثاق حقوق الإنسان، ولا القانون الدولي الإنساني، ولا ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، علينا أن نفكر كأسرة ونتحمل مسؤولية أننا فريق واحد، ونعود إلى شعوبنا والعالم برسالة أننا نرفع راية السلام نريد الأمن والاستقرار والرخاء للجميع من دون استثناء. headtopics.com

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