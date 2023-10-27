'الشعبة البرلمانية الإماراتية 'تشارك في اجتماع دولي حول 'دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن'

لواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد الذي ناقش موضوع "دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن"، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم في جمهورية أنغولا.

وأضاف أن عملية إصلاح مجلس الأمن سوف تنعكس إيجابا على آليات عمله لتحقيق فعالية أكبر في أداء مهمته في حفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي المنتظمة في جهود الأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن ، مع مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية، من خلال الاتحاد وشدد على دور البرلمانات في تعزيز ودعم، ورصد تنفيذ خطط واستراتيجيات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.

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الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في مناقشة دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافيةلواندا-أنغولا في 27 أكتوبر / وام / شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدُّوَليّ، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا. اقرأ أكثر ⮕

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولالواندا في 26 أكتوبر / وام / شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا. اقرأ أكثر ⮕

علي النعيمي: قيم العمل البرلماني الدولي تقوم على الحوار وحل الخلافاتقال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي... اقرأ أكثر ⮕

'الشعبة البرلمانية' تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولالواندا في 27 أكتوبر / وام / شارك سعادة خالد عمر الخرجي وسعادة ميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس “الخميس” ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا. اقرأ أكثر ⮕

'الشعبة البرلمانية' تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للبرلمان الدولي بأنغولالواندا في 26 أكتوبر / وام / شاركت سعادة ميره سلطان السويدي وسعادة خالد عمر الخرجي عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد، الذي عقد اليوم في جمهورية أنغولا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد. اقرأ أكثر ⮕

علي النعيمي: نحن بحاجة إلى أبطال للسلام وإرادة للتضحية من أجلهقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، إن هذا الاجتماع جاء لتحديد اقرأ أكثر ⮕