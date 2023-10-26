ميرة السويدي نائباً لرئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته، الخميس، ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في العاصمة الأنجولية لواندا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته، الخميس، ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في العاصمة الأنجولية لواندا.

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