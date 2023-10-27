مدربا البطائح وعجمان يختلفان حول الفريق الذي يستحق الفوز

وسجل سيكو بابا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، وعادل وليد أزارو النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45.

ورفع البطائح رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، مقابل 3 نقاط لعجمان، الذي بقي في مركزه قبل الأخير. من جهته، قال الروماني رادوي مدرب البطائح: كنا قريبين من الفوز على عجمان بنتيجة هدف واحد التي توقعتها قبل المباراة،ولكن كرة القدم صنعت كي تكون فيها أخطاء.

وأضاف: خسرنا نقطتين وكنا نعطي الكرة للمنافس بسهولة وكنا مسيطرين ولكن لم نستثمر ولم نستغل الفرص وأخرت مشاركة باولينو لثلاثة أسباب، وهي عدم جاهزية اللاعب،والسبب الثاني تكتيكي، والثالث اني فضلت ان ابدأ بالتشكيلة التي قدمت مباراة جيدة ونتيجة مميزة أمام خورفكان فإذا لم أبدأ بها سأكون ظلمت أحد اللاعبين. headtopics.com

من جهته،أعتبر الروماني إيسايلا مدرب عجمان ان فريق عجمان كان جيداً في الشوط الثاني وكان قريباً من خطف الفوز،ولكن عموماً المباراة كانت شحيحة من ناحية الفرص والنتيجة نوعاً ما عادلة للفريقين. وأضاف:البطائح سجل من مجهود فردي لسيكو بابا وعجمان سجل من خطأ لدفاع البطائح،واعتقد ان الفريقين منظمين دفاعياً وأشعر بأن فريق عجمان سيقدم الأفضل في المباريات القادمة خصوصاً في حال محافظتنا على المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني فقد كان «البرتقالي» الأقرب للفوز.

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