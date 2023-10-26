انطلاق «سباق زايد الخيري» بجزيرة الريم في أبوظبي 25 نوفمبر

ليواصل رسالته على طريق الخير والعطاء والإنسانية وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل على أن تخصص عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية».

ويتنافس الجميع على جوائز مالية يبلغ مجموعها مليون درهم إماراتي، توزع على الفائزين حسب الفئة والمسافة والسباق، فيما سيتم الإعلان عن المسارات الرسمية لاحقاً. وأضاف الكعبي: بينما نستعد لسباق زايد الخيري القادم هذا العام، يسعدنا مجدداً ان نقوم بخدمة مجتمعاتنا المحلية من خلال السباق الرياضي الخيري، لقد كان سباق زايد الخيري، عبر تاريخه ولا يزال ملتزماً بدعم الجمعيات الخيرية المحلية داخل كل مدينة مستضيفة، وفي هذا العام، يسعدنا في سباق أبوظبي أن نكرس جهودنا ومواردنا لقضية يمكن أن تحقق تغييراً إيجابياً هائلاً عبر تخصيص عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، عن طريق هيئة الهلال الأحمر وهو ما يمثل انعكاساً...

وأضاف العواني: نسخة أبوظبي من سباق زايد الخيري، تحظى باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن، ونعمل على أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من كل الفئات ومن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، من أجل تحقيق وتجسيد رسالة «نجري للعون» التي يقدمها السباق الخيري الكبير. headtopics.com

من جهته، قال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: أود أن أعرب عن امتناني للجنة العليا لسباق زايد الخيري لتخصيص عائداته لدعم أبحاث وعلاجات مرض السرطان بالمركز.. مشيراً إلى أن هذا التعاون مع سباق زايد الخيري يعكس الالتزام المشترك بإحداث تطورات مستمرة في أبحاث الرعاية الصحية وعلاجات السرطان.

وتأسس سباق زايد الخيري عام 2001 ويواصل نشر رسائل الإنسانية والعطاء التي تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي انتشرت بجميع أنحاء العالم على مدار أكثر من 20 سنة خلت.. وسيبقى شعار «نجري للعون» الرسالة الأساسية في جميع نسخه بالمدن المختلفة. headtopics.com

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