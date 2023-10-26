مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق الجمعة

سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، ينطلق صباح الجمعة مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن بنسخته الثانية، التي تستمر على مدى 5 أيام في ضيافة ميدان الذيد لسباقات الهجن بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

ويلتقي رواد الأصالة من شتى إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول، وزمول. وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن محلياً وإقليمياً، وتدشن الحقاقا اليوم الأول على مدار 38 شوطاً منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كم، وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 3 كم.

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