عشرات الآلاف يتظاهرون في عواصم عربية تضامناً مع غزة

على قطاع غزة، وطالبوا دولهم باتخاذ خطوات سياسية وإنسانية.شارك أكثر من خمسة آلاف شخص، الجمعة، في تظاهرة في العاصمة الأردنية عمان، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994، تضامناً مع الفلسطينيين وتنديداً بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وسط تواجد أمني كثيف. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «لا لاتفاقية وادي عربة (اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن) لا لمعاهدات السلام.. لا للقواعد الأمريكية.. لن نكون ممراً لقتل شعبنا في فلسطين». فلسطينية وأردنية.
وشارك نحو ألفي شخص بتظاهرة مماثلة في الزرقاء (23 كلم شرق عمان)، والمئات في تظاهرات في المفرق (75 كلم شمال) والسلط (30 كلم غرب) والكرك (118 كلم جنوب) والطفيلة (180 كلم جنوب) والعقبة (325 كلم جنوب). ويشارك الأردنيون بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.وتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين، أمس الجمعة، في بغداد تضامناً مع الفلسطينيين، وإدانة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. headtopics.com
وتجمع المئات من أنصار الفصائل العراقية شبه العسكرية منذ الأسبوع الماضي عند المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والأردن للتعبير عن تضامنهم مع غزة والدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي.وفي بيروت، تظاهر عشرات الآلاف دعماً للمقاومة الفلسطينية التي تقف بوجه آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية التي تقصف الأحياء السكنية الفلسطينية في غزة وهدمها على رؤوس ساكنيها. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وطالبوا الشعوب العربية بالمزيد من المواقف السياسية والإنسانية دعماً للقضية الفلسطينية.
وفي صنعاء، احتشد عشرات الآلاف وهتفوا بشعارات تأييد للفلسطينيين وتنديداً للاعتداءات المستمرة على قطاع غزة. (وكالات)