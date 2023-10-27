5 ورش توعوية بأمن وسلامة أنظمة الغاز في أبوظبي

ويتم تنفيذ ورش التوعية بواقع ورشة توعوية كل شهر، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي حتى يناير 2024، عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة مسؤولي وأصحاب المنشآت الغذائية، حيث نظمت الهيئة ثلاث ورش خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين وأكتوبر الجاري، وقدم المهندس عبد الرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بدائرة الطاقة خلالها نصائح وإرشادات في التعامل الآمن عند استخدام الغاز في المنشأة الغذائية.

ويتم تنفيذ ورش التوعية بواقع ورشة توعوية كل شهر، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي حتى يناير 2024، عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة مسؤولي وأصحاب المنشآت الغذائية، حيث نظمت الهيئة ثلاث ورش خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين وأكتوبر الجاري، وقدم المهندس عبد الرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بدائرة الطاقة خلالها نصائح وإرشادات في التعامل الآمن عند استخدام الغاز في المنشأة الغذائية.

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