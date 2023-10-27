34 صحفيا استشهدوا في غزة بقصف الاحتلال منذ بدء العدوان (شاهد)

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهًيدا منهم 3038 طفلًا و1726 سيدة و414 مسناً إضافة إلى إصابة 18.967 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.العدوان من الكوادر الصحية بلغ 104 شهداء إضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف وإخراجها عن الخدمة.

وأكد أن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5500 شهيداً منذ 7 أكتوبر ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.الشهداء الصحفيين

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قصف عنيف على غزة.. هل يمهد الاحتلال للهجوم البري؟شن طيران الاحتلال في الساعات الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، منذ بدء العدوان على غزة، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

23 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء 'طوفان الأقصى' (إنفوغراف)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يصعّد حصاره على القدس منذ العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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مركز حقوقي: 161 حالة ملاحقة للعرب من قبل الشرطة الإسرائيليةمنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجارين بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة وفق مركز 'عدالة' الحقوقي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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