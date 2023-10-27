جيش الاحتلال يبرر جرائمه سلفا: 'لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة'

الإسرائيلي وكالتي"رويترز"، و"فرانس برس" الدوليتين للأنباء إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع، وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا من

وكتب جيش الاحتلال رسالة إلى الوكالتين هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات التي ينفذها طيران الاحتلال الصحفيين التابعين لهما في غزة. وجاء في رسالة جيش الاحتلال أنه"يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة"، ومبررا جرائمه سلفا زاعم الاحتلال أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية"على مقربة من الصحفيين والمدنيين".

وقال جيش الاحتلال أيضا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار، زاعما أن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة. واختتمت جيش الاحتلال رسالته بالقول"في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".وقالت رويترز في بيان ردا على تلقيها الرسالة"الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".وأضاف شيتويند"نحن في وضع مخاطرة لا يصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيرا من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى". headtopics.com

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