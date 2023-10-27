جيش الاحتلال يبدء هجومًا بريًا واسعًا على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم مساء اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.وأضاف الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون "بالإضافة إلى الهجمات التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة".، منذ بدء العدوان على غزة، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن أحياء مختلفة في قطاع غزة تعرضت للقصف المستمر من طيران الاحتلال الحربي، أدى إلى تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.

اقرأ أكثر:

alyaum »

خريطة تفاعلية.. قصف إسرائيلي جوي ومدفعي والمقاومة تضرب تل أبيبلا يزال يتركز قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوي والمدفعي على محافظة شمال غزة ومدينة غزة، بينما ردّت المقاومة برشقات صاروخية أصابت “تل أبيب الكبرى”، موقِعة إصابات حيث وسّعت دائرة النار. اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف على غزة.. هل يمهد الاحتلال للهجوم البري؟شن طيران الاحتلال في الساعات الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، منذ بدء العدوان على غزة، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تنفيذه توغلا بريا في قطاع غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يعلن عن 'توغل بري محدود' في قطاع غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال تنفذ عملية 'توغل محدود' في غزةقوات الاحتلال تنفذ عملية 'توغل محدود' في غزة اقرأ أكثر ⮕

تذبذب أسعار النفط بعد أنباء تأجيل الاجتياح البري لغزةتذبذبت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على تأجيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕