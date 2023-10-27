مصادر: قطر تحكم على 8 هنود بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل

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وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في نيودلهي عن صدمتها من هذا الحكم، وقالت على موقعها على الإنترنت «نحن مصدومون بشدة من حكم عقوبة الإعدام وننتظر الحكم التفصيلي». وأفادت الصحيفة بأن بيان الحكومة الهندية أكد أن المدانين الـ8 اعتقلوا في قطر في أغسطس (آب) العام الماضي، مبرزة أنها تواصلت مع إسرائيل لكنها لم ترد على طلب للتعليق.قال مسؤول أميركي كبير إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة «حماس» على أراضيها بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة.أكد البرتغالي برونو ميغل مدرب السد القطري أحقية فريقه في الفوز الكبير 6-صفر على ضيفه الفيصلي الأردني في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم الاثنين.

وجرى افتتاح بعض أقسام مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية بالمنطقة، واطّلع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران. وأشاد مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت، بجهود السعودية ممثلة بالمركز، ووقوفها إلى جانب المحافظة في ظل هذه الكارثة، مؤكداً أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في المحافظات اليمنية المنكوبة جراء الإعصار. headtopics.com

ويقول مشاركون لـ«الشرق الأوسط» إن المنتدى أبرز صورة المملكة كوجهة للاستثمار، وشكّل فرصة مهمة للتواصل مع المستثمرين من حول العالم، وجذبهم للمشاركة في المشاريع العملاقة التي تنفذها السعودية. بدوره، قال نيكولاس أجوزين الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تمر بمرحلة تنموية شاملة أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية.

وأطلقت «سدايا»، الخميس، النسخة الجديدة من التطبيق، الذي أصبح متاحاً للاستخدام بحلته المطورة بين يدي المواطنين والمقيمين والزوار داخل السعودية، وقدمت، في حفل حضره عدد من الوزراء والشركاء من الجهات الحكومية، تفاصيل عن التطبيق الذي يضم منظومة جديدة من الخدمات والأدوات، التي تعزز دوره في إثراء تجربة المستفيد وتحسين مستوى الخدمة الرقمية. headtopics.com

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