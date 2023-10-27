قصف عنيف على غزة.. هل يمهد الاحتلال للهجوم البري؟

، منذ بدء العدوان على غزة، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن أحياء مختلفة في قطاع غزة تعرضت للقصف المستمر من طيران الاحتلال الحربي، أدى إلى تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي. أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال أكد أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة، هو مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وقال سكان في وسط غزة إنهم سمعوا ما بدا أنه صوت تبادل إطلاق نيران بالإضافة إلى قصف وضربات جوية عنيفة بطول الحدود. ويستعد جيش الاحتلال لغزو بري شامل على القطاع، فيما نفذ سابقا محاولات محدودة لدخول غزة بآليات عسكرية، قبل أن تعود إلى مواقعها بسرعة. headtopics.com

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