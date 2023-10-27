خريطة تفاعلية.. قصف إسرائيلي جوي ومدفعي والمقاومة تضرب تل أبيب

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بالفيديو.. إصابة إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيبأفاد مراسلنا، الجمعة، بإصابة 3 إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة. اقرأ أكثر ⮕

قصف جوي ومدفعي يستهدف عدة مناطق في قطاع غزةبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'سرايا القدس': قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزةأعلنت 'سرايا القدس' مساء يوم الأربعاء إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيليون يطالبون مصر بالمساعدة في إطلاق سراح أسراهم بغزةبعد تظاهر نحو 100 إسرائيلي أمام سفارة القاهرة في تل أبيب، بحسب إعلام عبري رسمي.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

القبة الحديدية تحاول التصدي لأهداف في سماء تل أبيبالقبة الحديدية تحاول التصدي لأهداف في سماء تل أبيب! اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 24 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزةاستشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف قطاع غزة براً وجواً وبحراً. اقرأ أكثر ⮕