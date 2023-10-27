هندرسون: علاقة قطر بحماس مفيدة لإطلاق المحتجزين لكنها قد تضر علاقتها بواشنطن

وأشار هندرسون في مقال نشره موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ إلى أن"الإدارات الأمريكية شجّعت أحياناً وأشادت بعلاقات قطر بـحماس وطالبان لأسباب سياسية مختلفة. ويتناسى النقاد عادة أيضاً التاريخ الحديث للعلاقات القطرية الوثيقة مع إسرائيل، وهي علاقات أقل علنية هذه الأيام ولكن من المؤكد أنها لا تزال قائمة".

وأوضح هندرسون، وهو زميل بيكر في معهد واشنطن ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، أن"أول دليل علني على علاقات الدوحة بإسرائيل (ظهر) بعد اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 1995، حيث حضر وزير الإعلام القطري حمد بن عبد العزيز الكواري جنازته في القدس مرتدياً الزي العربي الكامل. وقام خلف رابين، شمعون بيريز، بزيارة الدوحة في عام 1996، وتم إنشاء مكتب تجاري إسرائيلي -سفارة بحكم الأمر الواقع من الناحية العملية- في الدوحة بعد فترة وجيزة.

وفيما يتعلق بإيران، أصبح موقف الدوحة معقداً بسبب الجغرافيا والهيدروكربونات. فقطر هي شبه جزيرة منفردة في الخليج العربي وتضم عددا قليلا من السكان (القطريين) يبلغ حوالي 300 ألف نسمة، لكنها تنعم باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم بعد روسيا وإيران. لكن"حقل غاز الشمال" البحري الضخم التابع لها يجاور حقل بارس الجنوبي الإيراني الأقل تطوراً، مما يفرض حالة من التشارك القسري تحتم على الدوحة بشكل أساسي الحفاظ على علاقات جيدة مع طهران". headtopics.com

و"تبدو العودة إلى قاعدة سعودية بديلة غير مجدية نظراً للتجربة التاريخية المشحونة للقوات الأمريكية في المملكة. وفي الوقت نفسه، أضرت الإمارات بسمعتها لدى واشنطن من خلال سماحها للصين سراً ببناء قاعدة استخباراتية على أراضيها. وتستضيف البحرين أساساً الأسطول الخامس الأمريكي، وقد يكون الطلب من هذه الدولة التي يحكمها السنة بأن تعمل المزيد أمراً إشكالياً نظراً للتعاطف الواسع النطاق مع إيران في صفوف الأغلبية الشيعية من سكانها".

وقد"أعربت واشنطن عن امتنانها للدور الرئيسي الذي لعبته قطر في مساعدة اللاجئين على مغادرة أفغانستان عند استلام حركة طالبان زمام السلطة في عام 2021، وتعمل الآن مجموعة أساسية من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يركزون على الشؤون الأفغانية انطلاقاً من السفارة الأمريكية في الدوحة. headtopics.com

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