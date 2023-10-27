تهديدات متكررة.. هل حققت اجتياحات إسرائيل السابقة أهدافها في غزة؟

نفذ الجيش الإسرائيلي توغلاً محدوداً في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الجمعة، في ثاني غارة برية له منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون، في عدة مناسبات، استعداد الجيش للقيام بعملية برية واسعة النطاق ضد غزة، لكنهم ينتظرون الضوء الأخضر من القيادة السياسية الإسرائيلية.

وطوال العشرين يوماً الماضية، حشدت إسرائيل أكثر من 360 ألفاً من جنود الاحتياط على تخوم القطاع المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل في العقدين الماضيين قد ركزت بشكل أساسي على القصف الجوي والقصف المدفعي في غزة، ولم تشن سوى عمليتين بريتين فقط بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. بينما اتسمت هذه العمليات بالعادة باستعدادات كبيرة وتهديدات متكررة لم يسبق أن تحققت باقتلاع المقاومة ووقف الصواريخ. headtopics.com

كان الهدف الأساسي لإسرائيل في هذه العملية هو الحد من الهجمات الصاروخية من غزة وإضعاف قيادة حماس. وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1400 فلسطيني، أغلبيتهم من المدنيين. وفي غزة، دُمر نحو 4000 منزل،في أضرار بقيمة ملياري دولار. على الجانب الآخر، فقدت إسرائيل على الأقل عشرة جنود، كما قُتل ثلاثة إسرائيليين بصواريخ في المناطق المتاخمة لغزة.

ويُنظر إلى عملية الرصاص المصبوب على أنها فشلت في تحقيق أهدافها طويلة المدى، إذ استطاعت المقاومة استئناف الهجمات الصاروخية بعد وقت قصير من انتهاء العملية.إسرائيلي لغزة في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2014. وكانت هذه الحرب التي استمرت سبعة أسابيع واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود. ووقع اجتياح بري واسع النطاق مع قتال عنيف في أحياء مكتظة بالسكان مثل الشجاعية في مدينة غزة. وأدى هذا الغزو الوحشي إلى استشهاد 2100 فلسطيني بينما قُتل 73 إسرائيلياً. headtopics.com

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