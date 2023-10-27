الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية كبيرة لهدنة إنسانية بغزة

في قرار غير ملزم، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية" بهدف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. القرار انتقده السفير الإسرائيلي بشدة وقال"إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية".

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023) وبغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية"، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي"توسيع" عملياته البرية في قطاع غزة.والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة التصويت بأنه"مشين"، مخاطباً من أيدوا القرار"عار عليكم". وقال جلعاد اردان:"إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل استخدام"كل السبل" المتاحة لها بهدف"إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع. headtopics.com

وطلب القرار الذي أعده الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلداً "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار". وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق على هذه النقاط قد يؤدي إلى مزيد من التركيز على تقليص العنف في جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات. وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا للصحفيين اليوم الجمعة إن هناك جهودا تجرى بشكل ثنائي وفي الأمم المتحدة لحث إسرائيل على السماح بشكل من أشكال الوقف المؤقت.

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