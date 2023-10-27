الهلال الأحمر التركي يعلن فقدان الاتصال بفريقه في غزة

جاء ذلك عبر حسابه بمنصة"إكس"، أعرب فيها عن قلقه البالغ حيال جميع العالمين بالإغاثة الإنسانية في القطاع.وقال:"مع الأسف لا نستطيع التواصل مع فريقنا المحلي العامل في غزة، ولا تعمل أي من قنوات الاتصال".

وشدد على ضرورة الاستجابة بأسرع وقت للدعوة إلى"وقف إنساني عاجل ودائم لإطلاق النار" في غزة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي وقت سابق، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

منظمات 'الصحة العالمية' و'الصليب الأحمر' و'اليونيسف' تعلن انقطاع الاتصال بطواقمها في غزةأعلن الصليب الأحمر في قطاع غزة عن انقطاع الاتصال بموظفيه هناك بسبب انقطاع الكهرباء، معبرا عن قلقه إزاء عدم قدرة الصليب الأحمر الفلسطيني على مواصلة تقديم الرعاية الطبية العاجلة. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة يعلن تسلمه شاحنات إغاثية جديدةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم (الخميس)، تسلمه 12 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح اليوم، ليرتفع إلى 74 عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، بينما لم يُسمح بإدخال الوقود حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

انقطاع كامل للإنترنت في غزة والهلال الأحمر الفلسطيني يفقد الاتصال بطواقمهقالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أنها انقطعت عن الاتصال مع جميع طواقمها العاملة فيه، في ظل تواصل تكثيف القصف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

10 شاحنات محملة بالمساعدات والأدوية تدخل غزةبحسب جمعية الهلال الأحمر - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لأوروبا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطلبوا وقف النار في غزة؟في معرض تعليق الرئيس التركي على الرفض الأوروبي للدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕