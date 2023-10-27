غزة: مقتل 34 صحافياً فلسطينياً في الضربات الإسرائيلية

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، أنه تم استهداف مقرات 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء هجمات إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتضمّن البيان نشر حصيلة تفصيلية لهجمات إسرائيل على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية شملت أسماء 34 صحافياً قُتلوا، وآخرين أُصيبوا بجروح، إلى جانب توثيق فقدان آثار اثنين آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعرّضت، خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، لهجوم في مدينة جنين، وردّت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أيسر العامر، القيادي في «كتيبة جنين»، التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد».

وقال الجيش إن قواته تعرّضت لإطلاق نار في قلقيلية خلال إغلاق متجر اتُّهم صاحبه بالتحريض على العنف. وقال بيان الجيش إن القوات ردّت بإطلاق النار وأصابت شخصاً واحداً على الأقل. وأوضح النادي، في بيانه، أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الحالي، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من 1530 حالة اعتقال». وأضاف أنه يجري تحويل معظم مَن يتم اعتقالهم في هذه الفترة إلى الاعتقال الإداري. headtopics.com

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على سؤال حول عدد القتلى في غزة: «حصلنا أيضاً على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد». ولم يحدد المصدر.

أرسلت فاطمة ابنها الأكبر بعد توقف القصف ليحضر إخوته، وبعد دقائق وصلوا... «كان ابني زين في حالة لا توصف من شدة الخوف الذي تعرّض له، كان يركض ويقول إنه شعر بقدميه لا تتحركان، والطريق للبيت بدت طويلة لا نهاية لها». headtopics.com

مغادرة الطلاب مدرستهم التي تبدو عليها آثار القصف والدمار بعد انتهاء الدوام في قرية قميناس شرق مدينة إدلب (الشرق الأوسط) ثُلث المدارس في سوريا لم يعد صالحاً للاستخدام، بناءً على إحصاءات الأمم المتحدة، التي تُبيّن حرمان أكثر من نصف الأطفال السوريين من التعليم. وأصدر «المركز السوري للعدالة والمساءلة» تقريراً في سبتمبر (أيلول) الماضي يبيّن فيه الاستهداف «المقصود» للمدارس خلال فترات الدوام المدرسي، مع عرضه 47 وثيقة حكومية، 40 منها من إدلب، توضح اختيار المنشآت التعليمية أهدافاً للقصف.

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