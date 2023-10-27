مركز حقوقي: 161 حالة ملاحقة للعرب من قبل الشرطة الإسرائيلية

منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجارين بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة وفق مركز "عدالة" الحقوقيرصد مركز حقوقي عربي في إسرائيل، الجمعة، أكثر من 161 حالة ملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية لمواطنين عرب، بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة، وهو ما أكدته الشرطة.

وأوضح أن الملاحقات كانت"جنائية أو ملاحقات في أماكن تعليمهم أو عملهم؛ وذلك على خلفية تعبيرهم عن آرائهم فيما يخصّ الأحداث الجارية في البلاد". وقال: تفاوتت الإجراءات القانونية ما بين استدعاء لتحقيق، واعتقال، وتقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وما بين استدعاء"لمحادثات تحذيرية" من قبل الشرطة أو جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتابع:"وفقًا للرصد، أُطلق سراح معظم الأشخاص الّذين حُقّق معهم أو تمّ اعتقالهم فورًا بعد التحقيق، ضمن وضع شروط مقيدة كالحبس المنزلي، الإبعاد، الكفالات والضمانات مالية، وفي 64 حالة على الأقل، تم تقديم طلبات للمحاكم لتمديد الاعتقال". headtopics.com

وقال"عدالة":"أما في سياق التوزيع الجندري للحالات، فقد استهدفت الإجراءات القانونية نساءً في 40 حالة، وذلك مقابل 121 حالة استُهدف فيها رجال".وتابع:"أمّا فيما يخصّ الطلاب، فقد شنّت المؤسسات الأكاديمية حملة ضد الطلاب العرب وتم تقديم العشرات منهم لإجراءات تأديبية على خلفية مشاركتهم لمحتويات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".

من الجدير بالذكر انه في الأيام الأخيرة هنالك عدة حالات قامت بها الشرطة بالتحقيق مع طلاب على خلفية نفس المنشورات المطروحة أمام اللجان التأديبية، وفق مركز"عدالة". وعلى هذا الصعيد، فقد قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول، الجمعة:"منذ بداية الحرب، ألقت شرطة إسرائيل القبض على أكثر من 100 مشتبه به وتم تقديم 24 لائحة اتهام في إجراءات سريعة ضد المحرضين على العنف" على حد تعبيرها. headtopics.com

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