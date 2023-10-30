'أحداث دامية'.. إلغاء مباراة مرسيليا وليون

وأظهرت لقطات بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو غروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة (برايم فيديو): لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه. أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين لمواجهة الليلة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله: بعد إصابة عناصر ليون وآخذين في الاعتبار رأي النادي، الذي لم يرغب في بدء المباراة، والبروتوكول المعمول به، تقرر عدم إقامة المباراة.قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن ما يتحول إلى موسم بائس لمانشستر يونايتد، إن الهزيمة الثقيلة 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي في أولد ...سجل هشام بوسفيان هدفا ليفوز الوداد 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري ...

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"الدوري الفرنسي": الغاء مباراة مرسيليا وليونألغت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مباراة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون بعد تعرض حافلة ليون للرشق الأحد. مشجعو ليون يحاولون كسر شبك المدرجات قبل المباراة (أ.ف.ب) اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسيتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)تقرر تأجيل مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال شغب أدت إلى إصابة مدرب ليون فابيو غروسو بعدما تعرضت حافلة فريقه للرشق بالحجارة وهي في طريقها للملعب. اقرأ أكثر ⮕

حافلة ليون تتعرض للرشق بالحجارة قبل مواجهة مرسيلياحافلة ليون تتعرض للرشق بالحجارة قبل مواجهة مرسيليا اقرأ أكثر ⮕

مرحلة جديدة من حرب غزة.. إسرائيل: قواتنا تعمل على الأرضفي ظل القصف المتواصل بعد ليلة دامية لم تشهد الحرب مثلها منذ 7 أكتوبر، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم السبت إن الجيش ينتقل اقرأ أكثر ⮕

آشتيه: حركة حماس جزء من المشهد السياسي الفلسطينيبعد ليلة دامية لم تشهد الحرب على غزة مثلها منذ 7 أكتوبر، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتيه على أن وقف النار وإيصال المساعدات وإعادة الاتصالات للقطاع هو اقرأ أكثر ⮕