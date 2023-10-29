بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسي

) "لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه.

أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين لمواجهة الليلة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة".ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله: "بعد إصابة عناصر

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مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على ستاد بريست في الدوري الفرنسيمبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على ستاد بريست في الدوري الفرنسي اقرأ أكثر ⮕

فوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفوز قاتل لـ باريس سان جيرمان ضد بريست انتهت، منذ قليل، مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتحقيق اقرأ أكثر ⮕

مبابي يتجاوز المغربي أقصبي بـ174 هدفاًسجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3 - 2 على ستاد بريست، ويصل إلى 174 هدفاً في الدوري الفرنسي. اقرأ أكثر ⮕

قدم.. مبابي يمنح سان جيرمان فوزا صعبا على بريستضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة تشوامينيأعلن نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة اللاعب الفرنسي بصفوف أوريلين تشواميني خلال مباراة برشلونة. اقرأ أكثر ⮕

موناكو يتنازل عن صدارة الدوري الفرنسي بخسارته أمام ليلتنازل موناكو عن صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه ليل 0 - 2 (الأحد) في المرحلة العاشرة التي شهدت فوز باريس سان جرمان، على مضيفه بريست. اقرأ أكثر ⮕