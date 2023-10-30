حافلة ليون تتعرض للرشق بالحجارة قبل مواجهة مرسيليا

تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة قبل مواجهة مضيفه أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأظهرت اللقطات التي بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو جروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسيتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)تقرر تأجيل مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال شغب أدت إلى إصابة مدرب ليون فابيو غروسو بعدما تعرضت حافلة فريقه للرشق بالحجارة وهي في طريقها للملعب. اقرأ أكثر ⮕

ماذا طلبت جماهير الهلال قبل مواجهة الحزم ؟ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةماذا طلبت جماهير الهلال قبل مواجهة الحزم ؟ طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم غدًا في اقرأ أكثر ⮕

"الدوري الفرنسي": الغاء مباراة مرسيليا وليونألغت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مباراة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون بعد تعرض حافلة ليون للرشق الأحد. مشجعو ليون يحاولون كسر شبك المدرجات قبل المباراة (أ.ف.ب) اقرأ أكثر ⮕

مصر.. حصيلة أولية لحادث مروّع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحادث مروري مروع بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الأمر الذي اثار تفاعلا. اقرأ أكثر ⮕

لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندريةلقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕