قوات إسرائيلية تقتحم جنين.. واشتباكات عنيفة تدور مع مسلحين فلسطينيين

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن عناصرها أعطبوا آليات إسرائيلية مصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاقتحام يتم بأعداد كبيرة من عدة محاور، مشيرا إلى حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى بن سينا بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيّرة فوق المدينة. وقدّر المركز الفلسطيني للإعلام عدد الآليات الإسرائيلية المشاركة في الاقتحام بالعشرات.

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