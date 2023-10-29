"الدوري الفرنسي": الغاء مباراة مرسيليا وليون

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يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، رئيس موسم الرياض، أعلن سابقاً توقيع اتفاقية مع جو غالاغير، مدرب الملاكمة الحائز على جوائز عالمية، ليتولى الإشراف على صالة مايك تايسون الرياضية للملاكمة.

ويتمتع غالاغير بتاريخ غني، حيث درب كثيراً من أبطال الملاكمة البريطانيين والعالميين من المملكة المتحدة، بما في ذلك أنتوني كرولا وسكوت كويج وناتاشا جوناس ووليام سميث وكالوم سميث وبول بتلر، كما فاز مرتين بجائزة «يوكيه بوكسنج نيوز» لأفضل مدرب ملاكمة للعالم، كما كان أول فائز على الإطلاق في عام 2015، وهو كذلك أول مدرب مولود في المملكة المتحدة يحصل على لقب أفضل مدرب في العالم من مجلة «USARing» في عام 2015. headtopics.com

وتمكن الفرنسي مهدي لويس لوران من حصد ذهبية وزن تحت 60 كيلوغراماً للرجال في منافسات السافات، فيما أحرزت مواطنته نينا بيرغاندي ذهبية وزن تحت 52 كيلوغراماً للسيدات، وأحرز اللاعب سيباستيان بايلوت ذهبية الفردي المختلط في القتال بالعصا على الكراسي المتحركة.

وقال إن «التطور الكبير للعبة في المملكة، وأيضاً النمو المتزايد الملحوظ للاتحاد السعودي، ظهر أثره في استضافة هذا الحدث العالمي، الذي ستعود منافعه على قطاع الألعاب القتالية في السعودية». وقالت الملاكمة السعودية إن اللعبة ليست سهلة، ولا يستمر فيها إلا القوي، مقدمة شكرها لكل من ساندها ودعمها للاستمرار في اللعبة وتحقيق الإنجازات. headtopics.com

ودخل إنتر اللقاء باحثاً عن استعادة الصدارة من يوفنتوس الفائز السبت على فيرونا 1/ 0، لكنه بدا في طريقه للاكتفاء بالتعادل السلبي أمام فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يقول تورام كلمته في وقت حاسم من اللقاء تحت أنظار والده ليليان بطل مونديال 1998.

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