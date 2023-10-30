ماذا يعني تحريك قوة رد سريع من البحرية الأمريكية باتجاه «المتوسط»؟

تحركت قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية باتجاه شرق البحر المتوسط، وفقاً لشبكة «سي إن إن» نقلاً عن مصادر أمريكية.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية الـ26 لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها أواخر الأسبوع الماضي.

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حالياً في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريباً. ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء. headtopics.com

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون «أمراً غير حكيم وغير مسؤول» عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي «لسنا في مرحلة التنفيذ الآن».

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قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةقوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق اقرأ أكثر ⮕

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