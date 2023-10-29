قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريباأفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

ونقلت"سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية"يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ أن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء. ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون"أمراً غير حكيم وغير مسؤول" عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي:"لسنا في مرحلة التنفيذ الآن". headtopics.com

في حين أن السِّفَارة الأمريكية في بيروت حثت الأميركيين يوم الجمعة، مع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، مرة أخرى على"المغادرة الآن"، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو"قبل الأزمة".أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 311 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 230 أسيرا تحتجزهم"حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.أضاع ميلان فوزا ثمينا كان في متناوله أمام مضيفه نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 2 - صفر، ليتعادل معه 2 - 2، يوم الأحد، ...تقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق ... headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya »

قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةقوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق اقرأ أكثر ⮕

لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندريةلقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

بالصور .. حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المتوسطنشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة 'X' صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيرة» إسرائيليةقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، (الأحد)، إن أحد أفرادها أصيبَ بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

قصف متبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي... وإصابة عنصر من «اليونيفيل»قالت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، اليوم (الأحد)، إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

ثاني حاملة طائرات أمريكية تصل البحر المتوسط متجهة لسواحل 'إسرائيل'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕