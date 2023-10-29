في غزة.. يتبادلون الأطفال ويكتبون أسماءهم على أجسادهم.. ما السر؟

في وقت الحرب، ولاسيما الحرب في غزة، التي يمارس فيها الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال المخالفات للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليًا، ويصبح القتل الوحشي طريقة ومذهبًا لدى العدو، فإنه يضحى الجميع هدفًا للقصف ومعرضًا للموت، ويصير من العسير التعرف على ملامح الضحايا، وهوية الجثامين..

ذلك الواقع المرير فرض على أبناء غزة طريقة جديدة للتفكير، ودفعهم الخوف من عدم التعرف على جثامينهم وجثامين أبنائهم إلى كتابة أسمائهم على أجسادهم، أو تركيب أسوار في معاصمهم؛ للتعرف عليهم في حال استشهادهم، وأحيانًا تبادل أفراد من العائلة الواحدة، مع عائلة أخرى، وتوزيع الأطفال على أكثر من منزل، حتى إذا تعرض منزل إحدى العائلات إلى القصف، يبقى من أثرهم وأطفالهم أحد؛ وذلك بعد تنامي شعور الخوف لدى الجميع من فقدان جميع أطفالهم!.

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