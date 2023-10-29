مسنة فلسطينية تبعث برسالة من فوق أنقاض بيتها المدمر في غزة (شاهد)

وقالت المسنة وهي تجلس فوق ركام المنزل:"ما بدنا رحمة إلا رحمة الله علينا، واللي من الله عالعين والراس، نحمد الله ونشكره يا بني".

وأضافت"ما زال الشباب ربنا راح يعوضنا يارب"، متابعة"ان شاء الله لنا الآخرة، بدناش إياها الدنيا، الدنيا زوال، ما بدوم إلا وجه الله والعمل الصالح".واستشهد أكثر من 8 آلاف مدني منذ العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين/ أول أكتور الجاري.سياسة عربيةالهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس

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