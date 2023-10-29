قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

السفارة السعودية في بيروت لـ المواطنين: غادروا لبنان فوراًأفادت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان”، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.وقال أحد المسؤولين: إن سفينة باتان موجودة حاليًّا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبًا.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض: إنه سيكون “أمرًا غير حكيم وغير مسؤول” عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: “لسنا في مرحلة التنفيذ الآن”. headtopics.com

في حين أن السِّفَارة الأمريكية في بيروت حثت الأمريكيين يوم الجمعة، مع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، مرة أخرى على “المغادرة الآن”، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو “قبل الأزمة”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى لبنان الأسبوع الماضي إلى المستوى الرابع: لا تسافر!

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