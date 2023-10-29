الدوري الإيطالي.. إنتر يعود إلى الصدارة بفوز ثمين على روما

أعاد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، فريقه إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما 1-0 يوم الأحد على ملعب"سان سيرو" في المرحلة العاشرة.

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. headtopics.com

تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم عسكر بنابلس ترافقها جرافات

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة. headtopics.com

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«الدوري الإيطالي»: تورام يعيد الإنتر للصدارة من شباك روماأعاد الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام فريقه إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما 1/ 0، الأحد. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي: النصر في «الوصافة»... وأبها يصعق الشبابقاد البرازيلي تاليسكا فريقه النصر لتحقيق فوز ثمين على حساب الفيحاء في الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع الصافرات لاستقبال 'الخائن' لوكاكومنعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق 'الخائن' البلجيكي روميلو لوكاكو، لدى مواجهته مع فريقه روما الأحد في دوري كرة القدم 'سيري أ'. اقرأ أكثر ⮕

سفينة نجراناكتشاف نادر وفريد يضاف إلى مئات الاكتشافات الأثرية القديمة التي سجلت بمنطقة حما بمنطقة نجران، والاكتشاف يعود لسفينة أو قارب صغير منقوش ومرسوم على صخرة بجبل الكوكب بحما ويوجد نقش قديم... اقرأ أكثر ⮕

بطولة إنكلترا: تشلسي يعود إلى نتائجه المتذبذبة على أرضهعاد تشلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2، السبت في المرحلة العاشرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

مواهب برشلونة تتحدى خبرة الريال في (كلاسيكو) الدوري الإسبانيبعدما واصلا انطلاقتهما المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يعود العملاقان برشلونة وريال مدريد لاستئناف صراعهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي تشهد مواجهة ساخنة بينهما اليوم السبت. اقرأ أكثر ⮕