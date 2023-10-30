مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة في البرازيل

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة انفيرا في ولاية امازوناس.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 14 شخصاً جراء تحطم طائرة في ولاية الأمازون شمالي البلاد.

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